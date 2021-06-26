/637467/مها-عبدالناصر-تطالب-توقيع-أقصى-عقوبة-على-المراقبين-فى-واقعة-فتاة-الفستان-وتؤكد-دا-تفكير-إخواني

أدانت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، ما تعرضت له فتاة جامعة طنطا من التنمر والسب والقذف من قبل المراقبين أثناء تأدية الامتحانات، قائلة "على الفتاة تقديم شكوي ضدهم في إدارة الجامعة ومن الممكن أن تصل لرفع قضايا لأن هذا يعتبر تنمر، كما أنه يعيد فكر جماعة الإخوان المظلمة".

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مها عبد الناصر بشأن فتاة الفستان

وأضافت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ " دوت الخليج" أنه في حال السكوت على ما حدث سيكون هناك جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لافتة إلى أن السعودية نفسها تخرج خارج هذا الحيز الضيق في الفكر، ونحن للأسف ما زلنا مستمرين فيه.

فتاة الفستان

وأكدت النائبة مها عبد الناصر ،عضو مجلس النواب، أن ما حدث شيء غير مقبول على الإطلاق، وهذه حرية شخصية، ولا ينبغي أن يمر هذا الحدث مرور الكرام ولا بد من توقيع أقصى عقوبة ممكنة على المراقبين.

فتاة جامعة طنطا

وكانت قد علقت جامعة طنطا، في بيان رسمي مساء أمس الجمعة، على ما جرى تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول تصريحات طالبة بكلية الآداب بتعرضها للتنمر والتحرش أثناء أدائها الامتحان بسبب ارتدائها فستانا.

وجاء البيان كالتالي: "بشأن ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالبة في كلية الآداب بالجامعة للتنمر من قبل بعض الموظفين العاملين بالكلية، نؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية من قبل الطالبة في هذا الشأن، ‏ونؤكد أيضًا للجميع أنه في حالة وجود شكوى رسمية سيجري التحقيق فيها على الفور وإعلان نتائجها للجميع".