فيفي عبده: أنا في الساحل ويارب متحسدتش تانى

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تعرضت الفنانة الكبيرة فيفي عبده، لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، التي بلغت حوالي عام، دخلت على إثرها المشفى نتيجة حدوث إضطراب بالخلاية العصبية أفقدها الحركة وذلك نتيجة تلقيها حقنة خاطئة من أحد الأطباء الذي حاول علاجها بعدما سقطت على رجليها داخل المرحاض.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة الكبيرة فيفي عبده، فضلًا عن آخر أعمالها.

فيفي عبده تستمع بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي

وعلم دوت الخليج أن فيفي عبده تتواجد حاليًا في الساحل الشمالي للاستمتاع بالإجازة الصيفية، و أكدت عبده خلال تصريحات صحفية أن حالتها الصحية أصبحت أفضل بكثير عما كانت عليه من قبل.

فيفي عبده تتوقع أن الحسد سبب مرضها

ونسبت فيفي عبده سبب مرضها إلى الحسد والعين، متمنية ألا تصيبها العين مرة أخرى، كما أوضحت أنها لازالت تخضع لجلسات علاج طبيعي لإتمام علاجها وأنها ستنتهي منها قريبًا.

هذا وقد حرصت فيفي عبده بين الحين والآخر على طمئنة جمهورها عليها ببعض الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

برنامج خلي بالك من فيفي

يذكر أن الفنانة فيفي عبده خاضت العام الماضي تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج «خلي بالك من فيفي» وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، واستضاف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.