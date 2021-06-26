علي معلول يسجل هدف الأهلي الأول في الترجي «فيديو»

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سجل على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى النادي الترجي التونسي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت المباراة بين النادي الأهلي والترجي التونسي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجايبة. وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين في المباراة التي انطلقت صافرتها في تمام التاسعة ، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي علي القناة الرابعة للشبكة. دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 1 × 0 الترجي التونسي |هدف علي معلول 🎥



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https://t.co/SPOSepxkie — سناب igoal1 (@cafcl_4) June 26, 2021 تشكيل الأهلي أمام الترجي حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف. ويرصد دوت الخليج تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.

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