/637470/الأهلي-يتقدم-على-الترجي-بهدف-نظيف-في-الشوط-الأول-فيديو

انهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في مرمى الترجي التونسي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء التي تحصل عليها المارد الأحمر بعد عركلة واضحة من مدافع الفريق التونسي على طاهر محمد طاهر.

دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 1 × 0 الترجي التونسي |هدف علي معلول 🎥



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https://t.co/SPOSepxkie — سناب igoal1 (@cafcl_4) June 26, 2021

وانطلقت المباراة بين النادي الأهلي والترجي التونسي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجايبة.

وتبث شبكة قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين في المباراة التي انطلقت صافرتها في تمام التاسعة ، ويعلق على المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي علي القناة الرابعة للشبكة.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف. الجدير بالذكر أن الأهلي لم يخسر في 8 مباريات على أرضه ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا ، حقق الانتصار في 3 مواجهات - 5 تعادل، وفي آخر مواجهة من هذا النوع في ذهاب نهائي 2018 انتصر فيها الفريق الأحمر على حساب الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف وحيد.