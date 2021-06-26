الكشف على 1.096 مواطنا بمبادرة حياة كريمة بدمياط

جدة - نرمين السيد - أكد مدير مديرية الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد اليوم السبت، أن المديرية واصلت جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة ،وفقًا للخطة المعدة مسبقًا للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق إذ تم تنفيذ قافلة بقرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط استمرت يومين.





وقال مدير المديرية فى بيان اليوم ، إن القافلة شملت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار، أقيمت تحت رعاية محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1.096 مواطنا حيث تم تحويل 16 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 10 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 175 تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لـ 17 حالة و السونار لـ 12 حالة.

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