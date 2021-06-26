الأهلي يحرز الهدف الأول في مرمى الترجي التونسي

أحرز اللاعب الدولي التونسي علي معلول الهدف الأول في مرمى الترجي التونسي بركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم.

وسيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والترجي المقامة حالياً باستاد الأهلي بالسلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بدأ فريق الترجي بهجوم واضح على مرمى محمد الشناوي وضغط بقوة منذ الدقائق الأولى وسط تراجع واضح من الأهلي الذي ظهر لاعبيه بدون "حماس أو أصرار" الأمر الذي سمح للضيوف لأن يفرضوا سيطرتهم على المباراة لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تعامل مع الهجوم التونسي بشكل جيد.

ونال طاهر محمد طاهر بطاقة صفراء للخشونة مع محمد بن رمضان.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، بدر بانون، على معلول، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الترجي كما يلي:حراسة المرمى: المعز بن شريفية،خط الدفاع: حمدي النقاز، عبد القادر بدران، خليل شمام، إلياس شتي،خط الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد بن رمضان، رؤوف بن غيث، أنيس البدري، حمود الهوني،الهجوم: ويليام توجي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلي والترجي الليلة للكاميروني اليوم نيانت على أن يكون الحكم المغربي رضوان جيد حكمًا بغرفة تقنية الفيديو (VAR)، وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

ويبحث موسيمانى والشعبانى عن التتويج بدورى الابطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخهما، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، فيما حصد الشعبانى بطولتين مع الترجى عامى 2018 و 2019.