/637473/مرثا-محروس-ما-تعرضت-له-فتاة-جامعة-طنطا-يتعارض-مع-الدستور-ومبدأ-المواطنة-وعدم-التمييز

أدانت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تعرضت له فتاة جامعة طنطا أثناء تأدية امتحانات آخر العام للعام الدراسي الحالي من التنمر والسخريه من قبل بعض المراقبين على العمليه الامتحانية ، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع مبدأ المواطنة وعدم التمييز الذي ينص عليه الدستور.

دوت الخليج

مرثا محروس: مرثا محروس: ما تعرضت له فتاة جامعة طنطا يتعارض مع الدستور

وأضافت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنه إذا كان هناك أي فكرة غير مألوفة لدي المصريين والطبيعه الإنسانية بين جميع الفئات ما هي إلا تطرف فكري يحتاج إلى المناهضة وتكثيف الجهود للتخلص من هذه الأفكار.

وتابعت عضو حقوق إنسان النواب، قائلة: لاشك أن الألفاظ التي جاءت في هذه الواقعه تعبر عن وجود بعض الفئات الكامنه الموجودة في حقيقة الأمر والتي لابد أن تحتاج إلى المناهضة وتكاتف الجهود من أجل الحفاظ على كيان الدولة المصرية ووحدة شعبها وانسجامهم طوال الوقت كما اعتدنا منذ سنوات طويلة على أن يكون المصري هو المصري لا دين يفصلنا أو يميزنا ولا نوع.

مرثا محروس: لاحظنا في الآونة الماضية تعرض المرأة لكثير من التنمر والتهكم

ولفتت "محروس" إلى أنه قد لاحظنا في الآونة الماضية تعرض المرأة لكثير من التنمر والتهكم من بعض الفئات وهذا يدل على أن بعض الفئات ما زالت لديها بعض الأفكار التي تحتاج إلى التوعية ومقاومتها حتي يتم تنقية المجتمع منها.

ودعت عضو مجلس النواب، كل جهات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمواطنين المصريين رفض كل هذه الأفكار المتطرفة واستبدالها بالأفكار المعروفة لدي المصريين وعن أصلهم الطيب حتي يكون لدينا جيل من الأطفال في المستقبل واعي ولديه القدرة على حمل مستقبل البلاد والوصول بها إلى بر الأمان واستكمال كل عمليات وخطة التنمية التي لا يمكن أن تجهضها مثل هذه الأفكار المتطرفة.

وكانت قد علقت جامعة طنطا، في بيان رسمي مساء أمس الجمعة، على ما جرى تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول تصريحات طالبة بكلية الآداب بتعرضها للتنمر والتحرش أثناء أدائها الامتحان بسبب ارتدائها فستانا.

وجاء البيان كالتالي: "بشأن ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالبة في كلية الآداب بالجامعة للتنمر من قبل بعض الموظفين العاملين بالكلية، نؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية من قبل الطالبة في هذا الشأن.. ‏ونؤكد أيضًا للجميع أنه في حالة وجود شكوى رسمية سيجري التحقيق فيها على الفور وإعلان نتائجها للجميع".