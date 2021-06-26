فيديو.. وزير الأوقاف يشكر أبناء شمال سيناء: أهل عطاء وولاء وطنى 

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى فيديو نشره عبر قناته على "يوتيوب": "لما يبقى هما عندهم عطاء، يبقى القصة بدايتها إن عندهم ولاء وطنى، لأنه بيشتغل مع مؤسسات الدولة". وتابع الوزير: "لما شمال سيناء بتحقق ده يبقى معناه إن الولاء والانتماء تعمق وتجذر، وأصبحت الثقة عادت بقوة".

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