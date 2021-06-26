استجابة لشكوى المواطنين.. محافظة الجيزة ترفع إشغالات طريق من شارع اللبينى

جدة - نرمين السيد - رصدت محافظة الجيزة شكوى على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تعدى محل لقطع غيار السيارات على حرم الطريق العام بشارع اللبينى فيصل بحى الهرم وقيامه بوضع معروضاته من أجزاء وقطع غيار السيارات بالطريق.





وعلى الفور، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالتوجه نحو المنطقة محل الشكوى وتمشيط الشارع بأكمله من أى تعديات على حرم الطريق استجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضحت المحافظة، فى بيان اليوم السبت، أنه تم رفع كافة الإشغالات التى أحدثها المحل المشار إليه بالإضافة إلى تمشيط الشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ضوء متابعة محافظة الجيزة الدورية لشكاوى المواطنين بصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، رصدت المحافظة كذلك شكاوى مواطنى قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة البدرشين من تدنى لمستوى النظافة بالقرية.

وعلى الفور، وجه محافظ الجيزة رئيس مركز البدرشين بالدفع بحملات لرفع مستوى النظافة بالقرية والاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث تم رفع كافة المخلفات بالقرية، وسيتم تنظيم حملات دورية لرفع أى مخلفات أولا بأول وذلك بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.

وفى إطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة لتطوير المحاور والشوارع الحيوية ورفع كفاءة الطرق، نفذ حى الوراق أعمال رصف شارع التل بطول 1200 م وشارع عمر بن الخطاب بمنطقة طناش بمتابعة من رئيس حى الوراق هانى السيسى.

وجار استكمال تطوير عدد من المحاور الأخرى.