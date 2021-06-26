/637476/جماهير-جنوب-إفريقيا-قبل-مواجهة-الأهلي-وكايزر-تشيفز-اسحبوا-الجنسية-من-موسيماني

أثار فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره الترجي التونسي، بأربعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقائي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأهله للمباراة النهائية لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي، سواء من الجماهير الحمراء، أو حتى جمهور منافسيه .

وبالرغم من حالة السعادة التي تعيشها جماهير الأهلي احتفالا بالتأهل للنهائي، إلا أنه فور انتهاء اللقاء ظهرت بعض المطالبات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، من بعض جماهير جنوب إفريقيا، ضد مواطنهم بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، خاصة وأن أبناء قلعة الجزيرة سيواجهون فريق آخر من بلدهم في نهائي بطولة إفريقيا .

وسبق أن نجح الأهلي في إقصاء فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من البطولة، بعد أن فاز عليه في القاهرة بهدفين نظيفين، ثم التعادل إيجابيا في بريتوريا بهدف لكل فريق، ليقصي بطل البافانا بافانا من المسابقة للعام الثاني على التوالي .

وطالبت الجماهير الإفريقية بسحب الجنسية من بيتسو موسيماني، متهمة إياه بالوقوف ضد فرق بلادها، والتسبب في ضياع لقب الأميرة السمراء من أندية جنوب إفريقيا، خاصة بعد أن عبر مدرب الأهلي عن أمنيته في مواجهة كايزر تشيفز في النهائي، بدلا من الوداد البيضاوي المغربي .

دعم أهلاوي

وحرصت جماهير النادي الأهلي على التصدي لمثل هذه المطالبات من خلال تغريدات الدعم لبيتسو موسيماني، والإشادة بما حققه مع الفريق، والانجازات المميزة التي حققها المارد الأحمر تحت قيادته، ومنها الفوز ببطولتي الدوري والكأس بجانب دوري أبطال إفريقيا، وحصد برونزية كأس العالم للأندية الأخيرة .

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية، وخاصة الجماهير المصرية، نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام بين فريقي الأهلي وكايزر تشيفز، حيث انتهت محطات نصف نهائي البطولة.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب.

يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على فريق الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز المارد الأحمر بنتيجة 3/0، بالإضافة إلى هدف الأهلي في مباراة الذهاب في رادس بتونس، وبتلك النتيجة، تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليواجه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

سجل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني