محافظ الأقصر يتفقد مشروعات صرف إسنا بمبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وتابع المحافظ مشروع توصيل شبكات محطات الصرف بقرية كومير والذى يجرى تنفيذه لإدخال مرفق الصرف الصحى للقرية وتوابعها حيث سيتم مد الشبكات بطول 8 كيلومترات، تم تنفيذ كيلومتر واحد منها ومن المقرر انتهاء العمل بالمشروع.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحى لقرية ترعة ناصر بطول 14 كيلو مترا استعدادا لإدخال خدمة الصرف الصحى للقرية والقرى المجاورة ضمن مبادرة حياة كريمة، واستمع المحافظ لشرح من المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف بالأقصر حول خطط ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى 18 قرية بمدينة إسنا بنسب تنفيذ متفاوتة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مركز شباب قرية الحميدات شرق ليضم ملاعب كرة قدم ومبنى إدارى، وأجرى لقاءات شعبية مع أهالى قرى كومير والدقيرة والكيمان وأصفون وترعة ناصر والحميدات شرق ومواطنين من جزيرة راجح بإسنا وعقد حوارا مجتمعيا استمع خلاله لكافة مطالب المواطنين، كما عرض خطة الدولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وكيفية اختيار مناطق تنفيذ المشروعات.

وأكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها لتحسين جودة حياة المواطن بالريف والقرى وتستهدف توفير المرافق من صرف صحى ومياه وكهرباء واتصالات وغاز وخلافه وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإنشاء مجمعات خدمية فى الوحدات المحلية القروية لتوفير عناء مشقة الذهاب للمدن وتوسعة المدارس وإحلال وتجديد مراكز الشباب، مؤكدا حرصه على تلبية كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات.

وأوضح أن كافة قطع الأراضى التى وهبها الأهالى للمحافظة لتنفيذ مشروعات عليها سيتم دارسة استغلالها فى إنشاء مشروعات لخدمة المواطنين فى حالة صلاحية الموقع وعقب رفعه مساحيًا من قبل المختصين وأن كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها روعى فيها التوزيع السكانى والمساحى والعوامل الديموغرافية لكل قرية من قبل الجهات المنوطة بتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.