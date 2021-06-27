الأهلى يهزم الترجى التونسى 0/3 ويصعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف نظيفة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام ليُكرر بطل مصر الفوز بعدما سبق وحقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة الذهاب باستاد رادس السبت الماضي.

سجل ثلاثية الأهلي الليلة، على معلول من ضربة جزاء ومحمد شريف وحسين الشحات.

وأدار الكاميروني اليوم نيانت المباراة وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ونجا فريق باب سويقة من فخ شباب بلوزداد الجزائري بعدما احتكم الفريقان لركلات الترجيح.

الشوط الأول

بدأ فريق الترجي بهجوم واضح على مرمى محمد الشناوي وضغط بقوة منذ الدقائق الأولى وسط تراجع واضح من الأهلي الذي ظهر لاعبوه بدون "حماس أو إصرار"، الأمر الذي سمح للضيوف لأن يفرضوا سيطرتهم على المباراة لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تعامل مع الهجوم التونسي بشكل جيد.

بعد حوالى 20 دقيقة سيطرة لفريق الترجي، بدأ الأهلي ينشط تدريجيًا ويعود للمباراة بفضل أمتلاك أفشة وطاهر محمد طاهر الكرة .

واحتسب الحكم الكاميروني نيانت ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد عرقلة طاهر محمد طاهر في منطقة جزاء الضيوف، ولجأ الحكم لتقنية الفار وقرر طرد إلياس شيتي لاعب الترجي وسدد على معلول هدف الأهلي الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 38.

بعد الهدف حاول الترجي العودة للمباراة كما ضغط الأهلي إلى أن أنتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بمشاركة حسين الشحات بدلاً من طاهر محمد طاهر، وجاءت بداية الشوط الثاني مختلفة عن بداية الشوط الأول من حيث النشاط الواضح للأهلي وأسفر الضغط الأهلاوي عن هدفين عن طريق محمد شريف في الدقيقة 56 .

بعد الهدف خرج ديانج وشارك أجاي بدلاً منه، وواصل الأهلي السيطرة على المباراة وسجل هدف ثالث في الدقيقة 60 عن طريق حسين الشحات الذي تلقى تمريرة رائعة من أفشة وأودعها في الشباك وأحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

في الدقيقة 67 أجرى موسيماني ثلاثة تغييرات دفعة واحدة بخروج محمد شريف ودخول كهربا ، وخرج أيمن أشرف ودخل رامي ربيعة بدلاً منه ، وشارك وليد سليمان بدلاً من أفشة.

سيطر الأهلي تماماً على المباراة وأهدر لاعبيه أكثر من فرصة حقيقية وألغى الحكم هدف سجله محمود عبد المنعم كهربا بداعي التسلل وأستمرت المباراة بهذه السيطرة الحمراء إلى أن أنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.