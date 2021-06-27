/637477/أول-رد-فعل-من-معين-الشعباني-بعد-ثلاثية-الأهلي-وخروج-الترجي-من-بطولة-إفريقيا

في أول تعليق له بعد الخسارة من الأهلي وخروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أنه من الممكن أن يرحل عن تدريب بطل تونس .

وأكد الشعباني في تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية :"أعطيت أقصى ما يمكن للترجي، لن أبقى مدة الحياة هذه سنة الحياة".

وكان الترجي ودّع مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم من دور نصف النهائي بعد الخسارة من الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

واستطاع معين الشعباني الخروج من الموسم الحالي مع الترجي بالتتويج بلقب الدوري، في المقابل خسر مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس تونس.

كان الشعباني قد قاد الترجي للتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا خلال نسخة (2018) أمام الأهلي ثم (2019) على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

اكتسح النادي الأهلي فريق الترجي، في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز المارد الأحمر بنتيجة 3/0، بالإضافة إلى هدف الأهلي في مباراة الذهاب في رادس بتونس، وبتلك النتيجة، تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليواجه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

سجل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني، ويستعرض معكم موقع دوت الخليج تفاصيل المباراة:

الترجي يدفع ضريبة البداية الهجومية

بدأ لاعبي الترجي التونسي المباراة، بالضغط على لاعبي الأهلي، حيث قرر معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي، ببداية المباراة عن طريق اللعب الهجومي، وحاول لاعبي الترجي التسجيل في بداية المباراة، مما جعل النادي الأهلي يعتمدون على الهجمة المرتدة حتى سجل على معلول الهدف الأول للفريق الأحمر، ليكون بمثابة القاضية بالنسبة لفريق الترجي، حيث قام لاعبي الترجي بفتح المباراة بعد هدف معلول، ودفع الترجي ضربة اللعب الهجومي عن طريق تلقي العديد من الأهداف الأخرى.

سيطر النادي الأهلي على المباراة سيطرة كليه، خصوصا بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء للمارد الأحمر، وضرد لاعب الترجي، فاستغل لاعبي الأهلي المساحات الواسعة لدى فريق الترجي، فقام الأهلي بتسجيل هدفين أخرين، أحرزهما محمد شريف وحسين الشحات.

تراجع فريق الترجي بعد هدف حسين الشحات الثالث للأهلي، حيث قرر معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي بغلق المساحات والعودة إلى اللعب الدفاعي، والإكتفاء بهذه النتيجة.

اكتساح للأهلي في مبارتي الترجي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع الفوز على فريق الترجي في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على فريق الترجي في ملعب رادس بتونس، وتسبب هذا الهدف في دفع فريق الترجي في لعب مباراة الذهاب بالطريقة الهجومية، ولكن لم نجح فريق الترجي في تنفيذ اللعب الهجوم، حيث لم يسجل أي هدف طوال المباراة، ولكن استقبل العديد من الأهداف من قبل النادي الأهلي.

يلتقي فريق النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر في التتويج بالبطولة العاشرة له في دوري أبطال إفريقيا، وفي المقابل يرغب فريق كايزر تشيفز بالتتويج باللقب الأول له في تاريخه.