/637479/تصريحات-سامي-قمصان-بعد-تأهل-الأهلي-إلى-نهائي-إفريقيا

قال سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيستو موسيماني، درس فريق الترجي التونسي جيدا، وتوقع أن فريق الترجي بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، سيبدأون المباراة باللعب الهجومي، ومحاولة ضغط الترجي للاعبين النادي الأهلي، خاصة بعد تفوق النادي الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة 1/0، في ملعب رادس بتونس.

تصريحات سامي قمصان عن مباراة الأهلي والترجي التونسي

وعبر سامي قمصان عن سعادته بفوز النادي الأهلي، على منافسه فريق الترجي التونسي، من خلال تصريحاته التلفزيونية على قناة النادي الأهلي، وقال قمصان"مباراة الترجي كانت من المباريات الصعبة على النادي الأهلي، خاصة بعد تأهل فريق كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي".

وتابع قمصان"فريق الترجي بدأ بضغط كبير، ولكن توقع بيتسو موسيماني هذا السيناريو، وضربة الجزاء التي أحرزها على معلول ساعدتنا على السيطرة على المباراة، والآن نحن نفضل التركيز في بطولة الدوري ومواجهة بيراميدز المقبلة".

النادي الأهلي يسحق فريق الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الدولة المستضيف لنهائي البطولة، وهي دولة المغرب، ويستعرض موقع دوت الخليج تفاصيل مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

قام بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل فريق النادي الأهلي أمام الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.