وزير الخارجية : هناك اهتمام كبير مشترك بين مصر وقطر لاستئناف العلاقات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السفير سامح شكرى، إن لجنة المتابعة والتنسيق مع الجانب القطرى تعقد اجتماعها الثالث فى الدوحة، مشيرًا إلى أن معظم القضايا العالقة والشوائب بين البلدين خلال السنوات الماضى جرى الانتهاء منها فى بيان "العلا".





وكشف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بين البلدين لاستئناف العلاقة بين القاهرة والدوحة خاصة العلاقات الحميمة بين الشعبين فى إطار من المناخ الودى الذى يجب أن تحكم العلاقات العربية لكن وفقًا على الأسس التى ترسخها القاهرة فى التعامل مع كافة الدول وهى حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤؤون الداخلية".

وحول العلاقات المصرية التركية قال شكرى: "لازالنا فى المرحلة الاستكشافية ورصد ومتابعة مايتخذ من إجراءات تعكس إهتمام الجانب التركى بعودة العلاقات والأخذ من جانبهم بالملاحظات المصرية التى تسبب الحساسية بهذا الصدد".

كما قال وزير الخارجية إن بعض التصريحات الإثيوبية التى تخرج من وقت لآخر تمثل لغة إستفزازية تتضاد مع ماتسعى القاهرة والخرطوم لتحقيقه.

أردف أنه بالرغم من ذلك فأن مصر دولة مسؤولة تنتهج سياسة حكيمة ومتوازنة وتحظى بالاحترام والتقدير على الصعيد الدولى والعالمى ومن ثم لها تاثيرها فى صياغة العلاقات الدولية وبالتالى فإننا عندما نحرص على وصف هذه التصريحات بالاستفزازية فهذا يلفت المجتمع الدولى لطبيعة وأهداف إطلاق أديس أبابا لمثل هذه التصريحات.

ورأى أن الهدف من هذه التصريحات هو إدخالنا فى حلقة مفرغة بعيدًا عن مضمون مانسعى إليه إلى مرحلة تراشق وهذا مانحرص على عدم جر الجانب المصرى إليه.

وردًا على سؤال الحديدى ماذا تريد إثيوبيا تحديدًا؟ قال الوزير: "سؤال صعب الإجابة عليه خاص بماذا تريده أديس أبابا ونأمل أن يكون هدفهم متطابقًا مع ما يقولون وهو القدرة على إستغلال النيل دفى التنمية وهذا حق أقرت به مصر والسودان لكن شريطة عدم الاضرار بمصالحهما وعدم وجود خطر جسيم يؤثر على دولتى مصب وهو مايؤدى لإقامة علاقات تعاون مثمرة بين كافة الدول الثلاث.

لكنه شدد على أنه إذا كان هدف إثيوبيا هو منطق فرض الإرداة فهو مبدأ ومنطق مرفوض فى العلاقات الدولية.