وزير الخارجية : نسعى للوصول إلى اتفاق ملزم يضع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وأعرب شكرى - فى اتصال هاتفى مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون إى" - عن أمله فى أن يتحول الجانب الإثيوبى من التعنت إلى قبول الدخول فى هذا الاتفاق.
وأضاف أن مصر منذ 12 يوما أرسلت خطابا لمجلس الأمن للإحاطة بما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة على مدى السنوات الماضية؛ بما فيها السنة الماضية اتصالا بالجهود الإفريقية".
وتابع: "أنه أعقب ذلك منذ يومين خطابا مماثلا من السودان يعرض الموضوع وتضمن عقد المجلس وكان من المهم أن نعرض الموقف السودانى ونتقدم أيضا بالطلب الذى كان يعد له إتصالا بتوقف المسار الإفريقى وعدم الوصول إلى أى اتفاق واستمرار تنصل الجانب الإثيوبى من الوصول إلى اتفاق وتصريحاته المتكررة فيما يتعلق بالملء الثاني".
واستطرد قائلا: "ونحن نجرى الآن اتصالات على مستوى أعضاء المجلس مع وزارء الخارجية فى نيويورك مع المندوبين الدائمين لقبول المجلس للانعقاد والتشاور فيما يتعلق بالمخرج الذى سوف تأتى به الجلسة؛ وهذه الأمور تحتاج الكثير من التنسيق و التداول والتشاور وتعتمد على الإطار لتناول هذه القضية من منظور الدول أعضاء مجلس الأمن دائمة العضوية أو غير الدائمة ونظرتها للأمور وعلاقاتها بالأطراف".
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