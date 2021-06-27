فيديو.. حبيبة طارق تكشف كواليس الهجوم عليها بسبب الفستان

جدة - نرمين السيد - وقال حبيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، إنها أثناء خروجها من اللجنة سألها المراقب عن دينها بعد ما نظر إلى فستانها خلال مغادرتها اللجنة، إلا أنها أثناء المغادرة فوجئت بمراقبتين يستنكرون الفستان التى ترتديه، حتى أن إحداهن نادت الأخرى لتشاهدنى، ثم وجهت لى الكلام قائلة : "نسيتى تلبسى بنطلونك ولا إيه".

وأضافت أنها فوجئت بالموقف حتى أنها عندما سألتها لماذا أرتدى البنطلون على الفستان كان هناك رود مختلفة من المراقبتين حتى أنها لم تستطع الإجابة عليهن، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما فعلته حتى يتم الحديث معها بهذا الشكل.

وتابعت : "بعد سؤال المراقبة التى ترتدى "الخمار" عن عدم إرتدائى البنطلون، زميلتها الأخرى " المنتقبة" سألتنى عن ديانتي"، مؤكدة أنها ترفض هذا السؤال فنحن كمصريين لا نسأل هذه الأسئلة.

وواصلت: "المراقبة التى ترتدى الخمار، قالت لزميلتها : "دى مسلمة وصورتها فى البطاقة بالحجاب، ثم وجهت لى الكلام، قائلة : إنتى فى البطاقة كنتى محجبة ومحترمة، ثم قررتى دلوقتى تبقى قليلة الأدب".

وتابعت : "معنديش فكرة عن سر مهاجمتى، لاسيما أن ملابسى مناسبة لما يجب أن نرتديه فى الجامعة".