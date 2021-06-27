جدة - نرمين السيد - وقال حبيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، إنها أثناء خروجها من اللجنة سألها المراقب عن دينها بعد ما نظر إلى فستانها خلال مغادرتها اللجنة، إلا أنها أثناء المغادرة فوجئت بمراقبتين يستنكرون الفستان التى ترتديه، حتى أن إحداهن نادت الأخرى لتشاهدنى، ثم وجهت لى الكلام قائلة : "نسيتى تلبسى بنطلونك ولا إيه".
وأضافت أنها فوجئت بالموقف حتى أنها عندما سألتها لماذا أرتدى البنطلون على الفستان كان هناك رود مختلفة من المراقبتين حتى أنها لم تستطع الإجابة عليهن، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما فعلته حتى يتم الحديث معها بهذا الشكل.
وتابعت : "بعد سؤال المراقبة التى ترتدى "الخمار" عن عدم إرتدائى البنطلون، زميلتها الأخرى " المنتقبة" سألتنى عن ديانتي"، مؤكدة أنها ترفض هذا السؤال فنحن كمصريين لا نسأل هذه الأسئلة.
وواصلت: "المراقبة التى ترتدى الخمار، قالت لزميلتها : "دى مسلمة وصورتها فى البطاقة بالحجاب، ثم وجهت لى الكلام، قائلة : إنتى فى البطاقة كنتى محجبة ومحترمة، ثم قررتى دلوقتى تبقى قليلة الأدب".
وتابعت : "معنديش فكرة عن سر مهاجمتى، لاسيما أن ملابسى مناسبة لما يجب أن نرتديه فى الجامعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. حبيبة طارق تكشف كواليس الهجوم عليها بسبب الفستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.