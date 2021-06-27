انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوزراء يعلن رسمياً الخميس القادم 1 يوليو 2021 إجازة رسمية للقطاع العام والخاص والفئات المستثناه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخميس القادم 1 يوليو 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، وقامت الجريد الرسمية للدولة بنشر قرار الإجازة، الذي أصدرته الحكومة اليوم.

الخميس القادم 1 يوليو 2021 إجازة رسمية للقطاع العام والخاص

وبحسب قرار الدكتور مصطفى مدبولي فإن إجازة الخميس 1 يوليو تشمل جميع المصالح الحكومية والوزارات وكذلك وحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، مع استثناء الإمتحانات، لتجري جميع أعمال الإمتحانات في مواعيدها المعلنة سابقاً.

وتساءل البعض عن سبب إجازة الخميس القادم 1 يوليو 2021، وفي الحقيقة هي ليست إجازة مستحدثة، ولكنها بدلاً من إجازة ذكرة 30 يونيو، حيث قرار رئيس الوزراء منذ عدة شهور نظام جديد للإجازات، وهو عبارة عن ترحيل أي إجازة تأتي في منتصف الأسبوع إلى آخره لإعطاء أكبر عدد مكن من الإجازات المتصلة للمواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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كما سيشهد شهر يوليو المقبل العديد من الإجازات الرسمية، ومنها الدينية والوطنية والرسمية، وتبدأ تلك الإجازات يوم 19 يونيو 2021 وهو يوم وقفة عرفات وفق الحسابات الفلكية، ثم إجازة يوم الوقفة إجاز أيام عيد الأضحى المبارك، وهذا بخلاف الإجازات الرسمية الجمعة والسبت.