حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 28-6-2021

حظ اليوم برج الحمل الأثنين 28/6/2021

مهنياً: حاول أن تنخرط أكثر في عملك ، والأفضل أن تكمل المهام التي تطلب منك دون كسل أو تأخير.

عاطفياً: لا تستفز مع الشريك بأفعالك ، فقد يفاجئك برد فعل غير متوقع وستكون النتائج كارثية على علاقتك.

صحياً: قررت أخيراً الانضمام إلى نادٍ بعد أن أدركت أن الرياضة ضرورية لصحتك

حظ اليوم برج الثور الأثنين 28/6/2021

مهنياً: أحوالك تتحسن تدريجياً خصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقفك بشكل عملي .

عاطفيا: تقوم بدعوة الشريك ليكون معك ويقضي وقتا طيبا متناسيا الألم الذي سببته له خلال الفترة الماضية

صحياً: تقضي أوقاتاً سعيدة مع أسرتك مما يريحك من إجهادك النفسي ، وتتلقى أخباراً سارة من والد مسافر مما يزيد من راحتك.

حظ اليوم برج الجوزاء الأثنين 28/6/2021

مهنياً: قد تواجه أزمة مالية مفاجئة بسبب زميلك أو أحد أفراد أسرتك ، ويتم تكليفك بسؤال لحلها.

عاطفياً: يسعدك الشريك باقتراحاته ويطمئن عقلك ويساعدك على تجاوز الأشياء التي كنت تخشى ذكرها فقط.

صحياً: تتلقى العلاج اللازم في الوقت المناسب ، وتتخلص من ظهور مرض كان من الممكن أن يسبب لك مشاكل صحية خطيرة.

حظ اليوم برج السرطان الأثنين 28/6/2021

مهنياً: السماء تفتح أمام حلول وأنظمة لتظهر ، وتبدأ أعمالك وحياتك الروتينية في العودة إلى طبيعتها.

عاطفياً: أنت تواجه مشاكل صعبة مع الشريك ، لكن تجنب أي نقاشات قاسية معهم ، خاصة اليوم ، حتى لا تنتهي الأمور بينكما في طريق مسدود.

صحيًا: افعل كل ما في وسعك للبقاء في حالة جيدة ، خاصة وأنك سريع التعرض للسمنة.

حظ اليوم برج الأسد الأثنين 28/6/2021

مهنياً: يصعب عليك التحكم في الأعصاب ، لكن المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشاكل والابتعاد عن الأفكار المظلمة.

عاطفياً: العزاب على وشك الوقوع في شبكة الحب ويمكن في الواقع أن يكونوا مرتبطين إذا كانت كل الظروف على ما يرام

صحياً: لا تختبئ خلف إصبعك عندما يقترح عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة ، مستشهدين بضغوط العمل.

حظ اليوم برج العذراء الأثنين 28/6/2021

مهنياً: إنك تخطو خطوات كبيرة تحقق فيها تقدمًا واضحًا لتلائم طموحاتك ، وتفي بواجبك بالكامل.

عاطفياً: لا تفوت فرصة لقاء حبيبك ، لأنه يخفي الكثير من الحب لك ، وبالتأكيد اليوم عطلة لك.

صحياً: قد تسمع أخباراً عن حالة صحية تجعلك قلقاً للغاية وتؤثر على صحتك

حظ اليوم برج الميزان الأثنين 28/6/2021

مهنياً: احذر من الأمور الشخصية أو المهنية وابق على الحياد. قد تجعلك الظروف تعارض أو تجد أنك غير قادر على مواكبة حقيقة رقم حظك لهذا اليوم ، الميزان أو الانزعاج منها. يبلغ من العمر 7 سنوات.

عاطفياً: إذا كنت تمزح ، ينصحك علم الفلك ألا تكون انطوائيًا ، بل أن تخرج إلى المجتمع وتبحث عن الحب في حياتك دون تأخير.

صحيًا: لا تقرأ كثيرًا حتى وقت متأخر من الليل وحاول النوم مبكرًا

حظ اليوم برج العقرب الأثنين 28/6/2021

مهنياً: حاول الابتعاد عن المناقشات التي لا تعمل ، وحاول التركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل إعطاء أفضل.

عاطفياً: عامل الشريك كما يستحق خاصة إذا كنت مقتنعاً بمستقبل تعاملاتك معه

صحياً: كن معتدلاً في التمرين الذي يمكن أن يسبب إرهاقًا لقلبك ، وكن خفيفًا

حظ اليوم برج القوس الأثنين 28/6/2021

مهنياً: حاول العمل في الظل ، بعيداً عن جذب الانتباه ، فالمشاكل الصغيرة في العمل يمكن أن تولد كراهية لك.

عاطفياً: مفاجأة سارة من المحبوب تؤكد لك أن حبهم الكبير وصدقهم أكبر مما يمكن وصفه ويجعل يومك كله مليئًا بالفرح والسعادة.

صحياً: انضم لنادي يضم حمام سباحة ومارس السباحة التي تفيد جميع عضلات الجسم

حظ اليوم برج الجدي الأثنين 28/6/2021

مهنياً: الخلافات مع بعض الزملاء على المستوى المهني تؤثر على جودة العمل ، وهي ليست في مصلحتك.

عاطفياً: غيرتك تزعج الحبيب كثيراً ، لذا امنحه مزيداً من الثقة ليعبر لك عن مدى تعلقه بك ومدى ولائه لك.

صحياً: أونصة وقاية خير من قنطار علاج ممل ، انتبه لصحتك وحاول أن تكون يقظاً.

حظ اليوم برج الدلو الأثنين 28/6/2021

مهنياً: يوم واعد بالنجاح ومبشر بالتقدم في مجال العلاقات العامة وبالتالي ستكون النتائج فعالة ومفيدة للغاية.

عاطفياً: رغبة الشريك في إيضاح المستقبل أمر ضروري ومهم بالنسبة له ، فحاول أن تكون صادقًا مع بعضكما البعض ، وهو أساس العلاقة بينكما.

صحياً: سوف تمر بأزمة صحية خطيرة بفضل مرونتك وقدرتك على التخلص من كل الضغوط

حظ اليوم برج الحوت الأثنين 28/6/2021

مهنياً: أنت تشكو من تأخر المعاملات والارتباك ، ومن الحكمة عدم التسرع في الأمور لتجنب أي خيبات أمل كبيرة قد ترغب فيها.

عاطفياً: شعاع أمل يلوح في الأفق بعد سلسلة من الغيوم الداكنة ، وهذا بسبب العناد والتسلط ، فاحذر.

صحياً: كرر النشاط الذي يعرفه الآخرون عنك وأظهر للجميع أنك قادر على استعادته