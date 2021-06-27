السيسى يلتقى ملك الأردن فى العراق لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - ويأتى اللقاء المرتقب، على هامش مشاركة الرئيس السيسى، فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، وجلالة الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، وذلك فى إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى مارس 2019.

كما يأتى لقاء الرئيس السيسى وملك الأردن فى إطار الروابط الوثيقة والأخوية التى تجمع بين البلدين، وحرصهما على تدعيم التعاون بينهما، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.