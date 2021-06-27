عاجل.. الرئيس السيسى يصل بغداد فى زيارة تاريخية

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، وجلالة الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، وذلك فى إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى مارس 2019، حيث كان فى استقباله بمطار بغداد الدولى الرئيس العراقى برهم صالح.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى للعراق منذ 30 عاماً، تأتى انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب فى إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

تأتى مشاركة الرئيس فى قمة بغداد للتعاون الثلاثى، فى إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور فى مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك فى سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسى بينهم حول سبل التصدى للتحديات التى تواجه الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه من المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس مع شقيقه رئيس الوزراء العراقى، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التى شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

كما سيعقد الرئيس لقاءً مع شقيقه العاهل الأردنى للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك فى إطار الروابط الوثيقة والأخوية التى تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.