اليوم.. النقل تُسلم إدارة وتشغيل قطارات الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

تسلم وزارة النقل صباح اليوم الأحد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الانفاق (جامعة القاهرة/ إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور) إلى شركة RATP DEV الفرنسية.

ويحضر فعاليات نقل الإدارة من الشركة الحكومية للشركة الفرنسية المهندس كامل الوزير وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهره ستيفان روماتيه ولورانس بتل رئيسةمجلس إدارة شركة "آر آى تي بي" الفرنسية بالإضافة إلى رئيس وقيادات الهيئة القوميه للأنفاق و قيادات وزارة النقل.

كانت وزارة النقل قررت نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو (عدلى منصور ـ إمبابة ـ جامعة القاهرة) إلى شركة RATP DEV الفرنسية ابتداء من اليوم الأحد لتبدأ في مهام عملها رسميا بعد أكثر من عامين من المفاوضات، حيث ستكون مسئولة وحدها عن الإدارة والتشغيل اليومى والصيانة لقطارات الخط الثالث لمدة 15 عام مقابل 1.14 مليار يورو بما يعادل 21 مليار جنيه تقريبا.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن الخط الثالث الذى انتهى تنفيذ منه المراحل الأولى والثانية والرابعة انتهت محاضر تسليمه وتسلمه بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (الشركة الحكومية) إلى الشركة الفرنسية، حيث تشكلت لجنة من الشركة الحكومية والشركة الفرنسة والهيئة القومية للأنفاق استمرت في أعمال التسليم والتسلم نحو عاما تقريبا، وأنهت أعمالها بالكامل.

وأضافت المصادر أنه وفقا للتعاقد المبرم مع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث تم الاشتراط ألا تقل نسبة العاملين المصريين بها عن 90%، بحيث يقتصر وجود الخبراء الفرنسيين والأجانب على الإدارة العليا وبعض المواقع لنقل الخبرة للمصريين وتأهيل العاملين المصريين، لافتة إلى أن الشركة الفرنسية لن تتدخل في تحديد سعر التذكرة التي ستظل مسئولية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل.

وأكدت المصادر أن الشركة الفرنسية ستحصل على مقابل سنوي يصل إلى حوالى 1.4 مليار جنيه عن أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة اليومية على دفعات شهرية تقدر ب 116 مليون جنيه تقريبا (بواقع 3.7 مليون جنيه تقريبا عن اليوم الواحد)، ولن تحصل على نسب من الإيرادات أو تتدخل في تحديد أو زيادة أسعار التذاكر، لافتة إلى أن دورها سيكون قاصر على تقديم المقترحات التي من شأنها زيادة إيرادات الخط من المصادر المتنوعة والتذاكر.