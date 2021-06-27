/637483/ارتفاع-فى-درجات-الحرارة-تعرف-على-أخبار-الطقس-اليوم-الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر مرتفعة، ويسود طقس إما حار أو شديد الحرارة،كما يتوقع الخبراء أن تكون درجة الحرارة الأعلي في مصر اليوم 42 درجة، بينما يتوقع أن ترتفع ضمن الوارد فى تقرير حالة الطقس غدًا إلي 44 درجة اليوم.

دوت الخليج ينشر أخبار الطقس اليوم فى مصر

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد في مصر شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وجنوب البلاد فى النهار، بينما يكون الطقس اليوم حار على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وأيضًا الوجه البحري ، بينما يكون الطقس معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بنما تكون حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج من مترين إلا ربع ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي، وكذلك البحر المتوسط يكون بين معتدل مضطرب وارتفاع الموج بين مترين إلا ربع ومترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على معظم الانحاء

القاهرة 38-24

الإسكندرية 32-23

مطروح 32-22

دمنهور 35-23

بورسعيد 33-23

طنطا 37-24

دمياط 31-23

الإسماعيلية 38-22

بلطيم 33-22

شبين الكوم 38-24

المنصورة 38-23

السويس 38-22

السلوم 34-22

سيوة 40-24

الزقازيق 38-24

رفح 33-22 درجة

إدفو 42-27

أسوان 42-27

ابوسمبل 41-26

الأقصر 42-26

الوادي الجديد 41-26

قنا 41-25، سوهاج 40-24

أسيوط 40-24

الفيوم 39-22

المنيا 39-23

بني سويف 39-23

شلاتين 36-26

حلايب 34-28

العريش 34-23

الغردقة 38-27

شرم الشيخ 39-28

الطور 37-25