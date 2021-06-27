استقرار فى اسعار الذهب اليوم الأحد

شهدت اسعار الذهب اليوم الأحد 27\6\2021 فى مصر، حالة من الاستقرار بعد موجة الهبوط التي اتخذتها خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المحلية والعالمية، مقارنة بالأسعار التي وردت في نهاية التعاملات المسائية، لتصبح كل أعيرة المعدن الأصفر ثابتة عند نفس النقطة السعرية التي أعلن عنها أمس.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

ويرصد موقع دوت الخليج ن بيان باسعار حرامات الذهب اليوم فى مصر، بحسب تعاملات السوق المحلية ، والمصنعية التي تختلف من محل صاغة إلى آخر ،حيث وصل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الأحد ، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد.

اسعار الذهب

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 887 و889 جنيها.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 776 و778 جنيهًا.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 665 و667 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6208 إلى 6224 جنيها.