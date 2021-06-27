استقرار فى سعر البطاطس اليوم الأحد..تعرف على التفاصيل

/637487/استقرار-فى-سعر-البطاطس-اليوم-الأحدتعرف-على-التفاصيل

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين استقرارا في سوق العبور، ولم يلاحظ ارتفاع أو انخفاض أي الأسعار،مما يعزز من فرص الشراء للمواطنين، ويضاف إلى السعر بين 1 إلى 2 جنيه في أسواق التجزئة. وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:-

ينشر دوت الخليج اسعار الخضروات والفاكهة بحسب ما جاءات فى سوق العبور اليوم اسعار الخضروات الطماطم بين 1.50 جنيه و2.75 جنيه. البطاطس بين 3.5 جنيه و5.5 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و4.50 جنيهات. الفاصوليا بين 3.50 جنيه و5.50 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و2 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات. الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيهات. أما بالنسبة لأسعار الفاكهة جاءت كالتالي:- الليمون البلدي بين 6 جنيه و16 جنيهات. الفروالة بين 3 و6 جنيهات. الجوافة بين 6 و9 جنيهات. الخوخ بين 7 و11 جنيهات. المانجو العويس 15 و30 جنيهًا.

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