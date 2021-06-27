/637480/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحدالعديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها، قمة بلجيكا ضد البرتغال في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو202" بالإضافة إلى مباريات جولة الحسم في كوبا أمريكا، ومباراة الرجاء المغربي ضد بيراميدز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب هولندا أمام نظيرة التشيك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة6 مساءً beIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة منتخب بلجيكا أمام نظيرة البرتغال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الإكوادور أمام منتخب البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 مساءً beIN Sports HD 5 Max.

تقام مباراة أمام نظيرة فنزويلا بيرو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 مساءً beIN Sports HD 6 Max.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تقام مباراة شبيبة أمام فريق القبائل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة القطن الكاميروني 9 مساءً beIN Sports HD 3

تقام مباراة الرجاء المغربي أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة طلائع الجيش أمام فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساءً ON Time Sports 2 HD

تقام مباراة فريق سموحة أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً ON Time Sports 1 HD.

اكتسح النادي الأهلي فريق الترجي، في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام، ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز المارد الأحمر بنتيجة 3/0، بالإضافة إلى هدف الأهلي في مباراة الذهاب في رادس بتونس، وبتلك النتيجة، تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليواجه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

أهداف النادي الأهلي في مباراة الترجي

سجل الهدف الأول للنادي الأهلي،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.