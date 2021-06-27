/637482/موعد-مباراة--بيراميدز-ضد-الرجاء-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق بيراميدز اليوم الاحد مباراته أمام فريق الرجاء المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة:

لفريقان سبق لهما أن تواجها 3 مرات سابقة في تلك النسخة، ولم يحقق بيراميدز أي انتصار، حيث خسر في دور المجموعات ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيا في ذهاب نصف النهائي الأحد الماضي.

وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات "بي إن سبورتس"، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium" و"beIN Sports HD 4".

وسيواجه المتأهل من تلك المباراة في الدور النهائي، الفائز من مباراة شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني.

فريق بيراميدز صعد إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما فاز الفريق المصري على إنييمبا النيجيري في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 4-1، وسجل الرباعية رمضان صبحي في الدقيقة 15 وعبد الله السعيد في الدقيقة 49 وإبراهيم عادل سجل في الدقيقتين 58 و67، أما للفريق النيجيري فسجل له فيكتور مباوما في الدقيقة الأولى.

مباراة العودة تعادل بيراميدز مع إنيمبا بهدف لكل فريق، وسجل للفريق النيجيري في الدقيقة 40 أنايو أيوالا أما للفريق الأزرق فسجل إبراهيم عادل في الدقيقة 32.

فريق الرجاء البيضاوي صعد من ربع النهائي على حساب أورلاند بايرتس ففي مباراة الذهاب بنتيجة 1-1، وسجل للفريق الجنوب إفريقي فينسينت بولي في الدقيقة 39 وللفريق الأخضر فسجل بين مالانجو في الدقيقة 60.

في مباراة العودة فريق الرجاء فاز على أورلاندو بايرتس برباعية نظيفة، وسجل الأهداف بين مالانجو في الدقيقتين 7 و36 وزكريا الوردي سجل في الدقيقة 22 وسفيان رحيمي سجل في الدقيقة 31.

تشكيل بيراميدز المتوقع

حراسة المرمى : أحمد الشناوى.

الدفاع : أسامة جلال ، أحمد سامي ،عبد الله بكرى، أحمد فتحي

الوسط : نبيل دونجا، عمر جابر، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي ، ايريك تراولي.

الهجوم : محمود وادى.

ويمني الفريق المصري نفسه بتحقيق الفوز على الرجاء، للوصول للموسم الثاني على التوالي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في ظل التراجع الكبير الذي ضرب الفريق في الفترة الأخيرة، بالدوري المصري.

ويمضي بيراميدز بخطوات ثقيلة في بطولةالممتاز، ما انعكس على نتائجه وترتيبه، حيث يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب، وهو ما يعني أن البطولة الإفريقية هي الهدف الوحيد للجهاز الفني واللاعبين.

وخسر بيراميدز في آخر ظهور له بالدوري المصري أمام سموحة بثلاثية دون رد.