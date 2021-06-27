/637484/منتخب-مصر-يحدد-ملاعب-المباريات-في-تصفيات-كأس-العالم-2022

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على تحديد استاد القاهرة لاستضافة مباريات الفريق في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قط في يونيو من العام المقبل.

دوت الخليج يرصد الملعب المقام عليه المباريات:

فيما طلب مسؤولو المنتخب من اتحاد الكرة ان تقام جميع مباريات المنتخب بالحضور الجماهيري بناء علي الحالة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وأكد لهم مسؤولو الاتحاد أن الجماهير ستكون متواجدة في المباريات بشروط ومنها أن يكون عدد الحضور قليل إلى جانب أن يكون الحضور من الحاصلين علي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم انجولا والجابون وليبيا ،وتنص اللوائح علي تأهل أول كل مجموعة فقط علي ان يقام لقاء افضل بنظام القرعة مع الفرق الـ10 المتاهلة للدور النهائي يصعد 5 منهم الي كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كلا من من ليبيا و أنجولا و الجابون، في التصفيات التي تضم 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منها 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي المنتظر في كأس العالم قطر 2022.

مواعيد منتخب مصر في كأس العرب 2021

المباراة الأولى: مصر ضد الفائز من لبنان وجيبوتي - 1 ديسمبر الساعة 3 عصرًا

المباراة الثانية: مصر ضد الفائز من ليبيا والسودان - 4 ديسمبر - الساعة 6 مساءًا

المباراة الثالثة: مصر ضد الجزائر - 7 ديسمبر - الساعة 9 مساءًا

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر في كأس العرب 2021

مباراة دور الثمانية في حالة صعود مصر يوم 11 ديسمبر وسيواجه المنتخب المصري أحد فرق المجموعة الثالثة " السعودية، المغرب، الفائز من الأردن وجنوب السودان، الفائز من فلسطين وجزر القمر".

الدور قبل النهائي في حالة صعود المنتخب المصري يوم 15 ديسمبر - الساعة 5 مساءًا و الساعة 9 مساءًا

مباراة النهائي في حالة تخطى مصر الأدوار السابقة يوم 18 ديسمبر الساعة 5 مساء.

فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا.

مواجهات كأس العرب 2021

وكان الاتحاد الدولي قد حدد عدة مواجهات تمهيدية ترشح 7 منتخبات بجانب 9 منتخبات أساسية لتكوين دور المجموعات، وهذة المواجهات هي :

منتخب عمان يواجه الصومال

لبنان يواجه جيبوتي

موريتانيا يواجه اليمن

فلسطين تواجه جزر القمر

ليبيا يواجه السودان

الأردن في مواجهة جنوب إفريقيا