فرج عامر: لرئيس النادي الأهلي «من جد وجد»

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”سألوني ماذا اقول للكابتن محمود الخطيب بعد وصول الأهلي لنهائي افريقيا لابطال الدوري ، كان ردي اقول لة من جد وجد”.

ويرصد دوت الخليج نتيجة المباراة:

وذلك بعد أن النادي الأهلي استطاع أن يسحق فريق الترجي التونسي بثلاثية في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز يوم السبت 17الموافق 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن قيمة اللاعب حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، والمعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي ، وذلك بعد عودة اللاعب عقب نهاية الإعارة، وأعلن فرج عامر رئيس نادى سموحه، أنه لن يفرط فى خدمات حسام حسن مهاجم الفريق المعار الأهلى الليبى بأقل من ٤٠ مليون جنيه، لكونه يعد من أفضل مهاجمين الكرة المصرية بالوقت الحالى.

يذكر أن الزمالك يسعى للتعاقد مع اللاعب خاصة بعد إشادة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى بقدراته الفنية والبدنية، حيث يرغب فريق الزمالك بتدعيم صفوف الفريق، وخاصة في مركز المهاجم، لتعويض مصطفى محمد، والذي انتقل إلى فريق جالاتا سراي التركي، على سبيل الإعاراة مع أحقية الشراء بعد انتهاء مدة الإعاراة.

وتعاقد فريق الزمالك مع الثنائي التونسي سيف الدين الجذيري ومروان حمدي، إلا أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناجي الزمالك، طلب من مسئولو الفريق الأبيض التعاقد مع مهاجم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولذلك يسعى فريق الزمالك بالتعاقد مع حسام حسن.

ويستعد فريق سموحة لمباراته غداً أمام فريق الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات سموحة كانت أمام فريق بيراميدز والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح الفريق السماوي.

يحتل فريق سموحة السكندري المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري حاصداً في رصيده 40 نقطة، حصدها من خلال الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 16 مباراة والهزيمة في مواجهتين آخرين. بينما يأتي نظيره الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة حققها بعد أن فاز في 8 لقاءات والتعادل في 8 آخرين والهزيمة في 9 مباريات.

طموحات الفريقين

يسعى الفريق السكندري إلى حصد نقاط المباراة لاستمرار تواجده في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري. بينما يرغب الدراويش في إقتناص نقاط المباراة لصالحه لمواصلة انتصاراته.

ومن ناحيه اخري بيراميدز أستضاف سموحة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة المحلية.

وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.