عاجل.. السيسى يلتقى رئيس وزراء العراق فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وأقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، حسبما أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.

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