ننشر قرار وزير العدل بمنح عاملين بمياه قنا صفة الضبط القضائى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1991 بشأن صرف المستحقات.
قرر المادة الأولى: يخول العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، وتلك التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسفة 1992، بشأن صرف المخلفات السائلة.
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