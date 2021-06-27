إنفوجراف.. السيسى فى زيارة تاريخية للعراق

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم، للمشاركة فى فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، وجلالة الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، وذلك فى إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة فى مارس 2019، حيث كان فى استقباله بمطار بغداد الدولى الرئيس العراقى برهم صالح.





وتعد الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، أول زيارة لرئيس مصرى للعراق منذ 30 عاماً، حيث تأتى انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً. وتؤكد الزيارة حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب فى إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وتأتى مشاركة الرئيس فى قمة بغداد للتعاون الثلاثى، فى إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة وتقييم التطور فى مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك فى سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسى بينهم حول سبل التصدى للتحديات التى تواجه الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط.

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