الوزير: 100 مليار جنيه تكلفة الخط الثالث للمترو

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير: «مفيش شركة تدير أكثر من خطين مترو، لذلك تم إسناد مهمة تشغيل الخط الثالث للشركة الفرنسية».

وقال الوزير :«إن التعاقد مع الشركة الفرنسية ليس له علاقة بالتذكرة أو مصروفات التشغيل»، لافتا إلى أنها فترة تجريبية لحساب مصروفات التشغيل والإجمالي المدفوع للشركة من مصروفات التشغيل، ثم العائد من التذكرة.

وتابع الوزير:«الفيصل هنا العائد، فإذا تطورت الخدمة"، لافتا إلى أن تكلفة تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق تصل إلى 100 مليار جنيه مصري، والخط يهلك كل 20 سنة، لذلك سيتم تطويره كل 20 سنة».

جاء ذلك خلال فعالية تسليم أعمال تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق "جامعة القاهرة إمبابة / العباسية/ عدلي منصور)، إلى شركة «RATB» الفرنسية، اليوم الأحد.

ويحضر الفعاليات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه ولورانس بتل رئيسة مجلس إدارة شركه «RATB» الفرنسية.

كما يحضر رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق و قيادات وزارة النقل.