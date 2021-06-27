قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الشركة الفرنسية تم التعاقد معها في شهر سبتمبر من العام الماضي، لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما.
وأضاف الوزير خلال فعاليات البدء الرسمي لإدارة وتشغيل وصيانه الخط الثالث لمترو الانفاق( جامعه القاهرة امبابه/ العباسية/ عدلي منصور) من خلال شركه ار اي تي بي الفرنسيه،اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع الشركة على تحرير سعر صرف التذكرة، حيث تظل ثابتة ولا تقوم الشركة بتغييرها، منوها أن مرفق الانفاق هو مرفق خدمي لخدمة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل: لا يوجد تغيير في سعر تذكرة الخط الثالث للمترو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.