وزير النقل: لا يوجد تغيير في سعر تذكرة الخط الثالث للمترو

قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الشركة الفرنسية تم التعاقد معها في شهر سبتمبر من العام الماضي، لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما.

وأضاف الوزير خلال فعاليات البدء الرسمي لإدارة وتشغيل وصيانه الخط الثالث لمترو الانفاق( جامعه القاهرة امبابه/ العباسية/ عدلي منصور) من خلال شركه ار اي تي بي الفرنسيه،اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع الشركة على تحرير سعر صرف التذكرة، حيث تظل ثابتة ولا تقوم الشركة بتغييرها، منوها أن مرفق الانفاق هو مرفق خدمي لخدمة المواطنين.