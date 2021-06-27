الرئيس السيسى: مصر تتطلع لتطوير التعاون مع العراق اقتصاديا واستراتيجيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائى مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شكر أخيه الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري والثقافي الممتد، ومتمنياً كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بالعراق في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب العراقي الشقيق.