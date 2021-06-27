مقدم برامج أون تايم سبورت يعتذر لجماهير الزمالك

وأكد كريم رمزي أنه يقدر اسم نادي الزمالك وجماهيره، ولهم الحق في رفض الخطأ الذي بدر منه بناءا على معلومات من مصادر غير رسمية وغير دقيقة.

وأضاف قائلًا : “أعتذر لجماهير نادي الزمالك وإدارة النادي، أنا أكن كل احترام لنادي الزمالك كإحدى القلاع الرياضية الكبيرة، وأؤكد أن ما حدث دون قصد”

وكانت قنوات أون تايم سبورتس قد فتحت تحقيقا موسعا بسبب شكوى نادي الزمالك تقديرا لنادي الزمالك الكبير وجماهيره العريضة كما قدمت اعتذارا وتوضيحا في وقت سابق.

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإداراة الزمالك، وجميع أعضاء اللجنة رفضهم التام وأستياءهم الشديد لما بدر من أحد البرامج في قناة”أون تايم سبورت” حول المطالبة المادية للاعب أشرف بن شرقي المحترف في صفوف الفريق لتجديد عقدة مع الزمالك.

وتابع البيان:” أول تفاصيل عقد زيزو وقرر جميع أعضاء اللجنة عدم الظهور علي القناة الإ بعد التكذيب والإعتذار الرسمي لنادي الزمالك عما حدث.

عمرو الدرديري يحسم موقف بن شرقي من التجديد للزمالك

أي أرقام طلبها ووكيلة اتقالت هي من وحي الخيال، الكابتن حسين لبيب جلس مع اللاعب ووكيلة وشقيقه واتفقوا علي الخطوط العريضة وهناك رغبة أكيده لدي بن شرقي علي التجديد والزمالك بالطبع”

وأختتم:”هناك جلسة في التوقف القادم للاتفاق النهائي الارقام الصحيحية لدي الكابتن حسين لبيب بلاش خيال.

تضامن عمرو الدردير عضو مجلس إداراة نادي الزمالك، مع إدارة النادي بعد أن قررت وقف التعامل مع قنوات أون تايم سبورت لحين الإعتذار عن نشر الأكاذيب ضد النادي علي شاشتها، وعليهم أن يقدموا رسالة إعلامية صادقة لا من وحي الخيال ولا تثير الفتن ، وسوف يصعد النادي الأمر للحصول على حقه قانونا.

عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ومحمد عواد حارس المرمى، لمنحهما بعض النصائح خلال التدريبات مساء اليوم السبت.