/637493/في-ظروف-غامضة--مصرع--ربة-منزل-خنقا-داخل-غرفة-نزمها-في-المنيا

لقيت سيدة مصرعها خنقا في ظروف غامضة بقرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ملوي العام في محاولة من ذويها أن الوفاة حدثت بصورة طبيعية .

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل مصرع سيدة في غرفة نومها في المنيا

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن بتلقيه إخطارا من العميد مصطفي منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور ىأسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول «نادية م م ح» 19 سنه، ربة منزل ومقيمة بقرية بني خالد التابعة للمركز جثة هامدة وبسؤال زوجها وعدد من أفراد أهلها حيث أفادوا بأن الوفاة حدثت بصورة مفاجئة وبالكشف المبدئي تبين وجود آثار لخنق حول رقبتها وأن هناك أشتباه في وفاتها .

البحث الجنائى

انتقل علي الفور فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا حيث أكد مفتش الصحة بعد توقيع الفحص الظاهري علي الجثة وجود شبهة جنائية وراء الوفاة وذلك بعد أكتشاف علامات لأثار خنق حول رقبة المجني عليها.

وتم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي نيابة مركز ملوي تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا.

الطب الشرعى

حيث قررت أنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها وإذا كان هناك شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه كما كلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة، حيث قامت أجهزة البحث بتوسيع دائرة الأشتباه بكل من له صلة بالمجني عليها حيث تم سماع أقوال الزوج وتجري الأن سماع أقوال عدد من أفراد ذوي المجني عليها في محاولة لكشف غموض الواقعة.