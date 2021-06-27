مدرب الأهلي السابق ينعى والد زوجته

وكتب محمد يوسف على موقعه الرسمي على "فيس بوك"، عن موعد الجنازة، والمسجد الذي سيتم فيه تشيع جثمان المتوفي، حيث ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر، من مسجد فاطمة الشربتلي بمدينة التجمع الخامس، وطلب محمد يوسف من متابعيه الدعاء لوالد زوجته الوكيل محمد شكري عبدالجواد.

محمد يوسف ينعى والد زجته عبر حسابه على “فيس بوك”

وجاء منشور محمد يوسف على موقع "فيس بوك"، كالتالي" البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون توفي الي رحمه الله والد زوجتي الوكيل محمد شكري عبد الجواد وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.. نسألكم الدعاء".

كما قام محمد يوسف بنشر دعاء لوالد زوجته، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، وجاء نص الدعاء كالتالي"اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّار".