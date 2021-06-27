الزمالك يواصل تدريباته اليوم الأحد استعداداً لمباراة مصر المقاصة.. تفاصيل

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي.

ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، باستاد الجيش بالسويس.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 26/ يونيو الجاري،

ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم «جنش

يذكر أن ثنائي الزمالك، محمو حمدي الونش، مدافع الفريق، وأحمد سيد زيزو جناح الفريق، قاموا بتجديد عقدهم مع نادي الزمالك، واحتفل لاعبين الزمالك بتجديد الثنائي، حيث قاموا بعمل ممر شرفي لهم قبل انطلاق تدريبات أمس الجمعة.

رفض الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك فكرة التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الطلائع وباسم مرسى مهاجم المقاصة بفترة الأنتخابات الصيفية المقبلة حيث تحفظ على القدرات الفنية للاعبين.

ويسعى كارتيرون لضم مهاجم يتمتع بمواصفات فنية وبدنية مميزة معينة مثل القوة البدنية فى الالتحامات وإجادة ضربات الرأس

يذكر أن الزمالك يبحث بقوة حاليا عن التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل مصطفى محمد الذى أنتقل لصفوف نادى جلطة سراى التركى على سبيل الأعارة.