/637497/رئيس-الشيوخ-يهنىء-الرئيس-السيسى-بمناسبة-ثورة-٣٠-يونيو

تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30يونيو، مؤكدا أنها ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن،مشيرا أن هذا اليوم العظيم خرج الملايين من ابناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر و الظلام، فى مشهد حضارى يصعب تكرارة شهده العالم اجمع.

دوت الخليج يرصد تهنئة رئيس مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بمناسبة ثورة 30يوينو

رئيس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسى بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو

وقال المستشار رئيس مجلس الشيوخ فى برقية التهنئة:” يسعدني ان أتقدم بإسمى و بإسم اعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ثورة ٣٠ يونية المجيدة، التى ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن ففى هذا اليوم العظيم خرج الملايين من ابناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر و الظلام فى مشهد حضارى يصعب تكرارة شهده العالم اجمع ،حيث صنع الشعب المصرى أعظم الثورات فى التاريخ ليستعيد هويته و ينقذ البلاد من الفوضى و الانهيار ، فلبيتم يا سيادة الرئيس نداء الشعب و انحزتم لثورته.

ثورة 30 يوينو

وتابع رئيس الشيوخ:”ادعو المولى عز و جل ان يعيد هذة المناسبة العظيمة على سيادتكم بدوام التوفيق و السداد و ان يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء”.