/637498/خالد-سرحان-يدعم-ياسمين-عبد-العزيز-ضد-ريهام-حجاج-متزعليش

عاشت النجمة ياسمين عبد العزيز أزمة خلال الفترة الأخيرة نشبت بينها وبين الفنانة ريهام حجاج وأسرة زوجها السابق محمد حلاوة، وذلك بعد الحوار التي أجرته حجاج مع الإعلامية بوسي شلبي.

دوت الخليج يرصد مساندة الفنان خالد سرحان للنجمة ياسمين عبد العزيز في أزمتها الأخيرة، فضلًا عن تألقه الفني في رمضان 2021.

حلقة بوسي شلبي مع ريهام حجاج تشعل أزمة بينهما وبين ياسمين عبد العزيز

و اتضح من اللقاء أن شلبي تجاهلت اسم ياسمين عبدالعزيز وذكرتها باسم الطرف الثاني، لتعلق ياسمين عبدالعزيز على الحلقة قائلة: "تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقى لو عملت؟ الصمت مش ضعف الصمت قوة".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، حيث خرجت ابنة محمد حلاوة و طالبت ياسمين بالابتعاد عن العائلة والاهتمام بحياتها الخاصة، موجهة لها اتهامًا شديدًا بأنها هي من تسببت في تخريب حياتهم الأسرية وابتعاد والدهم عنهم.

خالد سرحان يساند ياسمين عبد العزيز

فحرص النجم المصري خالد سرحان أن يوجه الدعم لياسمين عبد العزيز ويؤكد لها مدى ما يحتفظ به الجمهور من حب لها، حيث طرح صورة تجمعه بعبد العزيز وعلق قائلًا: "ماتزعليش.. كل الناس بتحبك".

وجاء على غرار تلك الأزمة إنهاء الخلاف الذي كان قائمًا بين النجمة ياسمين عبد العزيز و شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، حيث وجه إليها الكثير من الدعم خلال الفترة الماضية، فضلًا عن إنهاء العداوة بينه وبين زوجها الفنان أحمد العوضي.

رمضان 2021 يشهد على تألق خالد سرحان الفني

جدير بالذكر أن الفنان خالد سرحان عاش حالة نشاط فني خلال موسم رمضان المنصرم، حيث شارك في عملين، الأول مسلسل «المداح»، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

بينما الآخر مسلسل «اللي ملوش كبير» والذي جمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم أحمد العوضى، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق وآخرين ، وعدد كبير من النجوم الشباب وهو من إنتاج شركة سينرجى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.