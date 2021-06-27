وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات الجارى تنفيذها بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وهو أحد مراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، موضحاً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ أعمال التطوير.





وقال وزير الإسكان: تشمل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، 23 مشروعاً لمياه الشرب، و25 مشروعاً للصرف الصحى، و9 مشروعات لإنشاء مجمعات خدمات المواطنين تتضمن عدداً من الخدمات المختلفة، و26 مشروعاً لإنشاء وتطوير ملاعب ومراكز للشباب، و9 مشروعات لإنشاء مجمعات الخدمات الزراعية المطلوبة، بجانب 45 مشروعاً فى قطاع الخدمات، ومشروعات الطرق وكبارى الرى، ومشروعات مرافق (الكهرباء – الغاز – الاتصالات – المخلفات). وشدد الوزير على أن المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية. مرفق صورة وفيديو يستعرض آراء المواطنين بمركز إسنا بمحافظة الأقصر فى المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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