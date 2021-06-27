تفاصيل عمل 11 سيارة توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، خلال الفترة الماضية سيارات التوثيق المتنقلة ببعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بالمعدات والأجهزة الحديثة، والتى تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.





وتنفيذا لتعليمات الوزارة، أطلقت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة جمال يقوت، خلال الشهور الماضية 11 سيارة توثيق متنقلة بمحافظات الجمهورية، شملت السيارة المتنقلة التى تم إطلاق الخدمة تجريبًا عليها فى 20 نوفمبر الماضى الماضى وهى تخدم محافظات القاهرة والجيزة وتعمل يوميًا.

وجاء توزيع السيارات الـ11 على مستوى الجمهورية على النحو التالي، سيارة بالقاهرة والجيزة تم تشغيلها فى 20 نوفمبر 2020، وسيارتين بالقاهرة يتم تشغيلهم فى 30 يونيو الجاري، و2 بالجيزة تم تشغيلهم فى 26يونيو، و3 سيارات بمحافظة الإسكندرية 26 يونيو، وسيارة بالأقصر يتم تشغيلها فى 30 يونيو وسيارة بسوهاج وأخرى بقنا فى نفس التاريخ أيضًا.

كان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرارات الوزارية أرقام 3228، و3229، و3230، و3231، و3232، و3233، و3234، و3235، و3236، و3237 لسنة 2021، بإنشاء فروع توثيق متنقلة "10 سيارات متنقلة" تتبع مكتب التوثيق المركزى وتقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة.

وجاء القرار الوزارى بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له.