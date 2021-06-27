25 سبتمبر.. الهجرة تبدأ جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة وكندا

جدة - نرمين السيد - من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن اللقاء يأتى للتأكيد على استمرار التعاون الحكومى لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وإشراك المصريين بالخارج فى بناء الوطن، وتحقيق رسالة القيادة السياسية فى بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لأهلنا بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وبحث البدائل الآمنة، مشيدة بجهود المصريين بالخارج لخدمة بلدهم.

وتابعت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتى فى ختام سلسلة اللقاءات الدورية التى عقدتها الوزارة مع مؤسسة "حياة كريمة" والخبيرة "ليلى بنس" للبدء فى وضع خطط تنفيذية للنهوض بقطاعى التعليم والتعليم الفنى تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق فاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة وكندا فى 25 سبتمبر المقبل برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة ليلى مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط، أن الحكومة تحرص على تعزيز النمو الاقتصادى الدولة واستدامته، بالنهوض بالكثير من المناطق والقرى بالمحافظات المختلفة، مؤكدة حرص الدولة المصرية على الاستثمار فى بناء الإنسان وتلبية احتياجاته، بما يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وتابعت أن وزارة التخطيط أطلقت الكثير من المشروعات الواعدة فى محافظات مصر المختلفة، للنهوض بمختلف الفئات، مثمنة التعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ومن بينها التعاون مع وزارة الهجرة فى دعم المصريين بالخارج لتنمية المجتمعات المحلية ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، وكذلك المسارح والمكتبات المتنقلة والتى تستهدف رفع وعى المواطنين فى الريف المصرى بالقضايا ذات الأبعاد التنموية المختلفة، ومن بينها الهجرة غير الشرعية.

وفى السياق ذاته، أوضح أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" أن هناك الكثير من المشروعات التى نفذتها المبادرة منذ انطلاقها برعاية رئاسية كريمة، مضيفين أن المبادرة تهدف أيضا إلى محو الأمية الرقمية والاهتمام بالتعليم والصحة والسكن اللائق فى مختلف المناطق، لتحقيق توجهات الجمهورية الجديدة.

وأضافوا أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ومن ناحيتها، أشادت "ليلى بنس" بما تلمسه من نهضة حقيقة فى شتى المجالات، مؤكدة أن مصر تشهد عهدًا جديدًا، وأن على الجميع التكاتف للنهوض بالوطن والمواطن المصرية، موضحة أهمية تعريف المصريين فى الخارج بشكل مستمر بما تقوم به مصر من طفرات وإنجازات، وإبراز النماذج التى شاركت فى ذلك لتحفيز غيرهم على المشاركة الفاعلة.

وتابعت بنس أنها تحرص على الترويج لما يحدث فى مصر بين قطاعات كبيرة من المستثمرين بالخارج، والتأكيد على كون المُناخ الاستثمارى المصرى واعد، وأن السوق المصرية تضم الكثير من الفرص الذهبية التى ينبغى الحرص على اقتناصها، مشيرة إلى أهمية الدعم وتكاتف الجهود للتعريف بما قطعته مصر من خطوات واثقة فى مختلف المجالات.

وفى ختام اللقاء، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لإتاحة الفرص للمصريين بالخارج والاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار فى وطنهم، مشيرة إلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة من المصريين بالخارج الذين أنشأوا مشروعات بمصر لتوفير فرص العمل للشباب ودعم الاستثمار الوطنى.

وتدير "ليلى بنس" -التى تمتلك خبرة عملية 40 عاما- مؤسسة "بنس" لإدارة الثروات Pence Wealth Management الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا والتى تتولى إدارة استثمارات قدرها 2.2 مليار دولار، كما تصدرت الخبيرة المصرية المركز الأول بقائمة مجلة فوربس كأحد أفضل مستشارى إدارة الثروات على مستوى الولايات الأمريكية لعام 2021 وتحديدا فى جنوب كاليفورنيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الهجرة كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتوحيد الجهود لخدمة أهلنا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والنهوض بالإنسان المصرى والذى يأتى على رأس اولويات القيادة السياسية.

ويتضمن البروتوكول بذل جهود التعاون المشترك لتحقيق أهداف دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بجانب تبادل الخبرات والمعلومات بما يضمن تنفيذ وإنجاح أهداف مبادرتى "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والعمل على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج ودعمهم للوطن، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع نطاق عمل المبادرتين على مستوى الجمهورية.