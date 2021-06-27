حنفى جبالى يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو مجدى ملك و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.





وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخى 20/1/2021 و21/1/2021.

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