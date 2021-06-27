صور.. إصلاح هبوط أرضى بشارع العيسوى فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه أول بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضى بتقاطع شارع إبراهيم السيد مع العيسوى، وانتقل مسئولى إدارة الأزمات والكوارث بالحى إلى موقع البلاغ.
وتبيّن من المعاينة حدوث هبوط أرضى بالشارع المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.
وأكدت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إن مسئولى شركتى مياه الشرب والصرف الصحى أكدوا عدم وجود أى مواسير أو منشآت لهم بمنطقة الهبوط.
وأوضحت رئيس حى المنتزه أول، أنه جرى ردم الهبوط وجار إعادة الرصف وإعادة الشىء لأصله بالتنسيق مع مسئولى مديرية الطرق والنقل.
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