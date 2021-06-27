رئيسة المجلس القومى للمرأة تفتتح معرض الحرف اليدوية البيئية ”مبادرة ابداع من...

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة معرض الحرف اليدوية البيئية الذى أقيم على هامش الدورة الخامسة للمهرجان ونظمه مركز تنمية المهارات بالمجلس بالتعاون مع بنك الاسكندرية "مبادرة ابداع من مصر" من خلال حملة التاء المربوطة ومبادرة غالية لتطوير الحرف . هذا و يعد المعرض بازار للمنتجات اليدوية المصرية ، كما يتضمن عرض فقرات فنية لحرفيين "إبداع من مصر" ، مثل عرض حي لخرز النول من خلال متدربات قام المجلس القومي للمرأة بتدريبهن من قبل ، وقد تم اختيار العارضات من خلال فرع المجلس بمحافظة أسوان ، وخلال المهرجان أيضا تم توزيع ماسكات من القماش تم إنتاجها من خلال ورش المجلس مع جمعية خير وبركة بتصميمات ابداعية ، ويستمر المعرض خلال الفترة من ٢٤ يونيو الي ٢٩ يونيو.

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