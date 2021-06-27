أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد: مباراة بيراميدز والرجاء..مواجهات "يورو2020".. استعدادات الزمالك لمباراته أمام مصرالمقاصة

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأحد ، لعل أهمها مواجهات قوية منها مواجهة بيراميدز أمام فريق الرجاء ضمن منافسات نصف نهائي الكنفيدرالية.

الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة مصر المقاصة

ومن المقرر أن يبدأ تجمع اللاعبين في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساءً

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز أمام الرجاء

يدخل فريق بيراميدز اليوم الاحد مباراته أمام فريق الرجاء المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب الدور نصف النهائي من الكونفدرالية

لفريقان سبق لهما أن تواجها 3 مرات سابقة في تلك النسخة، ولم يحقق بيراميدز أي انتصار، حيث خسر في دور المجموعات ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيا في ذهاب نصف النهائي الأحد الماضي.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات "بي إن سبورتس"، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium" و"beIN Sports HD 4".

يورو2020

تقام اليوم الأحدالعديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها، قمة بلجيكا ضد البرتغال في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو202" بالإضافة إلى مباريات جولة الحسم في كوبا أمريكا، ومباراة الرجاء المغربي ضد بيراميدز في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

تقام مباراة منتخب هولندا أمام نظيرة التشيك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة6 مساءً beIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة منتخب بلجيكا أمام نظيرة البرتغال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً beIN Sports HD 1 Max

مقدم برامج أون تايم سبورت يعتذر لجماهير الزمالك

تقدم كريم رمزي مقدم البرامج الرياضية بقنوات “أون تايم سبورتس” بإعتذاره على الهواء لنادي الزمالك وجماهيره بعد ما ذكره في برنامجه عن بعض الأخبار غير الصحيحة فيما يخص بعض اللاعبين في ملف تجديد عقد أحمد سيد “زيزو” والمغربي أشرف بن شرقي