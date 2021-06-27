/637507/البرلمان-يناقش-عدد-من-طلبات-الإحاطة-اليوم-الخطة-تنظر-تحصيل-قيمة-الضريبة-الخاصة-بالقيمة-المضافة-من-الأندية-وتأخر-جوازات-السفر-للمواطنين-بالكويت-على-طاولة-خارجية-النواب

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم ، لمناقشة عدد من المشروعات والاقتراحات، وبعض طلبات الاحاطة المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، اجتماعها لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021.

دوت الخليج يرصد فى التقريرالتالي تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بمجلس النواب

كما تستكمل اللجنة استمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وستون نائباً آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء،بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.

لجنة الخطةوالموازنة

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعها،لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين حسام الدين المندوة، طارق السيد محمود : الأول:بشأن تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017.

الثاني : بشأن مشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.

لجنة الشئون الاقتصادية

وتستكمل لجنة الشئون الإقتصادية عقد اجتماعها، برئاسة النائب أحمد سمير، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

لجنة العلاقات الخارجية

وتعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش ،مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة مقدمان من:

النائب عمرو حسين هندي، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت. النائب سعودي عبدالرحمن عبدالغفار بشأن تأخير بعض المعاملات القنصلية بالدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية.

كما تناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب عبدالمنعم علي إمام، بشأن تأخر وعدم انتظام تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق، وضرورة ميكنة كل الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج.

النائب رياض عبدالستار، بشأن تأخر استخراج جوازات السفر في القنصليات المصرية خاصة في الدول العربية مثل السعودية والكويت والامارات.

النائب محمد إسماعيل، بشأن شكوى آلاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المصرية المختلفة.

لجنة الشئون العربية

وتستكمل لجنة الشئون العربية عقد اجتماعاتها برئاسة النائب يسري المغازي ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمي، والموجه للدكتورة نبيلة مكرم ،وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخصوص أزمة العالقين في دبي- ترانزيت الكويت في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

لجنة القوي العاملة

كما تعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيب عياد، اجتماعها لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة مقدمان من: النائب شيرين رضا طايل، بشأن" تضرر عمال الإنتاج بالشركة الإسلامية للورق بالمنطقة الصناعية بقويسنا محافظة المنوفية من عدم تقاضى رواتبهم منذ سبعة أشهر".

النائب أبو العباس فرحات، بشأن" قيام شركة اسكندرية للغزل والنسيج بفصل عدد 300 عامل".

لجنة الدفاع

تعقد لجنة الدفاع والامن القومي، اجتماعها لمتابعة المشروعات القومية وأفاق التنمية بمحور قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

لجنة الشئون الافريقية

كما تعقد لجنة الشئون الأفريقية شريف الجبلي، اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. رشا أبو شقرة، بشأن ما تم من مباحثات للدخول في مجال شركات الطيران والأسواق الحرة ومجال الصيانة بين مصر ومطار الخرطوم ونيالا.

لجنة الشباب والرياضة

كما تناقش لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب محمد إسماعيل، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف قرار إشهار مركز شباب المنشية البحرية بمحافظة الاسكندرية. النائب أحمد مهنى، بشأن تعارض المادة 30 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب مع قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.

لجنة حقوق الانسان

كما تستكمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشة ما قامت به وزارة التعاون الدولي بشأن تنفيذ توصية مجلس الوزراء في نوفمبر 2017 والخاصة بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظة، من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.

لجنة الادارة المحلية

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، ضرورة نقل الوحدة المحلية القروية المريس محافظة الأقصر إلى مركز أرمنت أو مركز القرنة وفصلها عن مركز الطود المنشأ حديثاً، وذلك لعدم اتصال المجلس القروى الموريس بمركز الطود جغرافياً وسكانياً، فضلاً عن عدم وجود مواصلات مباشرة بينهما مما يجهد المواطنين في قضاء مصالحهم ،مع العلم أن قرية المريس كانت تتبع مركز أرمنت، وتم ضمها إلى مدينة الأقصر ثم مركز الطود.

لجنة الاسكان

كما تناقش لجنة الإسكان ولمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مناقشة 5 موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب:

أحمد الشرقاوي، بشأن قيام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بمطالبة حاجزي الوحدات بمشروع أبراج المنصورة التابع للهيئة بمبالغ تزيد عن التكلفة الحقيقية للوحدة.

النائبة رقية عبدالعزيز، بشأن معاناة قرية العمايدة شرق مركز المنشأة ــ محافظة سوهاج من عدم وجود خرائط للأحوزة العمرانية بها.

-عدم الاستفادة من مساحة الأرض المتبقية لإقامة مباني خدمية عليها بمنطقة الشيخ علام ــ مركز المنشأة ــ سوهاج.

النائب نور أبو ستيت، بشأن إنشاء مدينة جديدة في الظهير الصحراوي مركز البلينا ــ سوهاج. النائب علي بــدر، بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ــ بني سويف. النائب محمد سيد جنيدي، بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر ــ محافظة بني سويف.

لجنة البيئة والطاقة

كما تعقد لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله،اجتماعها لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في المنازل والقرى بمحافظة سوهاج.

النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تغيير المحولات والأكشاك الكهربائية، مما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي بأكثر من منطقة داخل مركز البلينا بمحافظة سوهاج والذى تسبب في إتلاف الأجهزة الكهربائية الخاصة بأهالي المركز.

لجنة التعليم والبحث العلمي

تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم ،لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مدارس STEM ودراسة الوضع الحالي وما قد يواجهها من مشكلات، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لجنة الشئون الدينية والاوقاف

كما تعقد لجنة الشئون الدينية والاوقاف بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب أسامة العبد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن وجود 12 مسجداً بقري مركز ومدينة إدكو بالبحيرة مغلقة هندسياً منذ سنوات. و مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدى عقبة الكبير بالمحمودية وبعض المساجد بمحافظة البحيرة. مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن تقاعس وزارة الأوقاف عن فرش بعض المساجد بمركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة.