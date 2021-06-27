مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة غداً

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالعين السخنة استعدادا للقاء الفريق الفيومي.

ويواجه الزمالك فريق مصر المقاصة مساء الإثنين المقبل، في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري، باستاد الجيش بالسويس.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة صعبة أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري العام، وتقام المباراة يوم الإثنين الموافق 26/ يونيو الجاري،

ويذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر،على حساب فريق مصر المقاصة في أخر مواجهة جمعتهم في كأس مصر، ليضرب موعدا جديدا مكع فريق أسوان الذي تأهل على حساب فريق المصري البورسعيدي، وانتهت مباراة الزمالك ومصر المقاصة بكأس مصر بهدفين دون رد وأقيمت المباراة على استاد السويس الجديد. في حراسة المرمى:عبدالرحيم جنش.

من ناحية أخري، أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المعينة التي تدير نادى الزمالك، أن مجلس إدارة نادى الزمالك لن يسمح بأى أخبار كاذبة عن الفريق وسيحافظ على كل ما يخص النادى.